Suç üstü yakalanan hırsızdan pişkin savunma

İstanbul'da ev sahibine yakalanan hırsız "Burada ne işin var?" sorusu üzerine pişkinlikle "Çay içmeye geldim" dedi.

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