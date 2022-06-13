Anasayfa Video Galeriler Gündem Suç üstü yakalanan hırsızdan pişkin savunma Suç üstü yakalanan hırsızdan pişkin savunma 13 Haziran 2022 Pazartesi Saat: 10:25 İstanbul'da ev sahibine yakalanan hırsız "Burada ne işin var?" sorusu üzerine pişkinlikle "Çay içmeye geldim" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62a6e66963b2d83b150ca4e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Meteoroloji Genel Müdürü oğlunun düğünü öncesi hava durumuna bakmayı unutunca.... İstanbul'da korkutan yangın! Alevler geceyi gündüze çevirdi Cübbeli Atatürk'e hak verip, Diyanet'i eleştirdi Beylikdüzü’nde boşanma aşamasındaki eşlerin aileleri kavga etti- 1 ölü 2 yaralı - Son Dakika Haberler Çorum'daki hortum dehşeti kamerada Ankara'da dev hortum! Uçaklar piste inemedi Kızılırmak Nehri'nde korkutan gelişme! Nehir adındaki renge büründü Bu sefer öğrenciler ders verdi; lüks araç israfı dersi! Güldür Güldür Show'dan ''acı acı'' güldüren Katarlılara ev satışı skeci