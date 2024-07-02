Anasayfa Video Galeriler Gündem Suçüstü yakalanan hırsıza meydan dayağı Suçüstü yakalanan hırsıza meydan dayağı 02 Temmuz 2024 Salı Saat: 14:41 Güncelleme: 02 Temmuz 2024 Salı 14:41 İstanbul'un suç semti Esenyurt'ta aracına girmeye çalışan hırsızı komşuları ile birlikte dövdü... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6683e7744b9e9c2f25055563" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da Arap iş insanlarına bıçaklı tehdit: ''Arap-marap anlamam, Türkiye lan burası'' Yer: İstanbul... Parkta mastürbasyon yapan sapığa meydan dayağı İstanbul'da yangın: Dumanlar birçok noktadan görüldü Tuba Büyüküstün'ün Zeytin Dalı 2'ye damgasını vuran aşk sahneleri olay oldu Ev sahibi kendini uyanık sanan emlakçıyı böyle ifşa etti Kabusun adı ''Dermografik Ürtiker'' oldu: Boş poşet bile taşıyamıyor Onlar Türkiye'nin ''çapacı'' öğrencileri... Bir ellerinde çapa diğerinde ise... Restoranda bıçaklı tuvalet kavgası kamerada Uzman isim en düşük memur maaşını hesapladı