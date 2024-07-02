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Suçüstü yakalanan hırsıza meydan dayağı

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İstanbul'un suç semti Esenyurt'ta aracına girmeye çalışan hırsızı komşuları ile birlikte dövdü...

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