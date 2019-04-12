Sudan Askeri Geçiş Konseyi: “Beşir’i iade etmeyeceğiz”
12 Nisan 2019 15:00
Sudan Askeri Geçiş Konseyi: “Beşir’i iade etmeyeceğiz”
Sudan’da yeni kurulan askeri geçiş konseyi, darbeyle görevden aldığı dünyanın en uzun görevde kalan liderlerinden Ömer el-Beşir’in iade edilmeyeceğini ancak ülkelerinde yargılayabileceklerini açıkladı. Sudan’ın başkenti Hartum’da basın toplantısı düzenleyen askeri geçiş konseyinin siyasi komite Başkanı Omar Zain el-Abidin, Ömer el-Beşir’in Sudan’da yargılanabileceğini, başka bir ülkeye...