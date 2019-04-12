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  3. 12 Nisan 2019 15:00

Sudan Askeri Geçiş Konseyi: “Beşir’i iade etmeyeceğiz”

Sudan’da yeni kurulan askeri geçiş konseyi, darbeyle görevden aldığı dünyanın en uzun görevde kalan liderlerinden Ömer el-Beşir’in iade edilmeyeceğini ancak ülkelerinde yargılayabileceklerini açıkladı. Sudan’ın başkenti Hartum’da basın toplantısı düzenleyen askeri geçiş konseyinin siyasi komite Başkanı Omar Zain el-Abidin, Ömer el-Beşir’in Sudan’da yargılanabileceğini, başka bir ülkeye...

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