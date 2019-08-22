Sudan’da aşiretler arasında çatışma: 1 ölü, 58 yaralı
22 Ağustos 2019 17:20
Sudan’da aşiretler arasında çatışma: 1 ölü, 58 yaralı
Sudan’ın doğusunda aşiretler arasında çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 58 kişi yaralandı. Sudan Merkez Doktorlar Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Port Sudan şehrinde yaşanan şiddetli çatışmalarda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 58 kişinin yaralandığı belirtildi. Çatışmada yaralananların Port Sudan ve Prens Osman Daknah Hastanelerine sevk edildiği kaydedildi. Sudanlı yetkililer...