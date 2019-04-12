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  3. 12 Nisan 2019 12:40

Sudan’da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı göreve başladı

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, dün gerçekleştirilen askeri darbenin ardından Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin ederek göreve başladı. Sudan’da dün gerçekleştirilen darbenin ardından Devlet Başkanı Ömer El Beşir’in gözaltına alındığı ifade edilmiş ve ülkeyi 2 yıl boyunca Askeri Geçiş Konseyi’nin yöneteceği açıklanmıştı. Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf’ın devlet...

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