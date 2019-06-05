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  3. 05 Haziran 2019 17:35

Sudan’da ölü sayısı 60'a yükseldi

Sudan’da güvenlik güçlerinin sivil halka müdahalesinde ölü sayısı 60’a yükseldi. Eylemciler, Nisan ayında gerçekleşen darbenin ardından sivil bir yönetim istiyor.

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