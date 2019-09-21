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  3. 21 Eylül 2019 13:45

Şükür duası yaparken arı saldırısına uğramışlardı, bakın bugün ne yaptılar

Van'da son 17 yılın en iyi bal verimini aldıkları için şükür duası yaparken arıların saldırısına uğrayan heyet bu sefer de arılara teşekkür etmek için kovanların üzerine çiçek bıraktı.

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