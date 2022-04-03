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  4. Sular altında kalacak! Yeniden inşa edilen Yusufeli'nde sona gelindi

Sular altında kalacak! Yeniden inşa edilen Yusufeli'nde sona gelindi

Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek barajı olacak olan Yusufeli Barajı, ilçe merkezi ve köyleri su altında bırakacak. 152 yıllık tarihinde 7'nci kez taşınmaya hazırlanan ilçede, TOKİ tarafından 3 ayrı bölgede 13 etap halinde yürütülen üst yapı çalışmalarından 3’ü tamamlandı, kalan 10 etapta da çalışmalarda sona...

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