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  3. 07 Nisan 2019 15:45

Sular altında kalan cami ilk kez havadan görüntülendi

Kars’ta baraj gölü suları altında kalan Çamçavuş Camii havadan görüntülendi. Sular altında kalan camiye fotoğraf sanatçıları da yoğun ilgi gösterdi. Kars Barajı’nın su tutmasıyla boşaltılan Susuz’a bağlı Çamçavuş köyü, fotoğraf sanatçılarının akınına uğradı. Kars’ın tanıtımına çektiği birbirinden güzel fotoğraflarla katkı sağlayan fotoğraf sanatçısı Özgen Beşli, Kars’a 20 kilometre...

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