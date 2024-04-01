Anasayfa Video Galeriler Gündem Sular altında kalan ilçe el değiştirdi! Sular altında kalan ilçe el değiştirdi! 01 Nisan 2024 Pazartesi Saat: 15:15 Güncelleme: 01 Nisan 2024 Pazartesi 15:15 Artvin'in Yusuf ilçesinde baraj nedeniyle sular altında kalan ilçe merkezinin taşındığı yeni yerinde yapılan ilk seçimde CHP'nin adayı 44 oy farkla belediye başkanlığını kazandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/660aa5740e0a9c18bc0cf1d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da kontrollü yıkım kontrolden çıktı; faciaya ramak kaldı Meral Akşener açıkladı: İstifa yok, kongre var! Nisan ayında yaz geldi! Hava sıcaklığı 33 dereceye çıktı Diyarbakır'da çifte cinayet! İstanbul'da sandıkların tamamı açıldı; işte seçim sonuçları Türkiye'nin Mars'ına defineci talanı Seçimin kazananı Mansur Yavaş için yapılan klip sosyal medyayı salladı Akılalmaz olay! Makatından 15 santimlik PVC boru çıkarıldı YSK Başkanı Ahmet Yener'den beklenen açıklama geldi