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  3. 02 Eylül 2020 12:45

Sular çekildi mezarlıklar gün yüzüne çıktı

Bursa'nın İnegöl İlçesine bağlı Hamzabey mahallesinde yıllar önce yapılan Boğazköy Barajı nedeniyle su altında kalan mezarlıkta yakınları bulunan mahalle halkı, suların çekilmesiyle ortaya çıkan mezarları ziyaret ederek dua ediyorlar.

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