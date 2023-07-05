Anasayfa Video Galeriler Gündem Sular yükseldi, Batık Şehir kayboldu Sular yükseldi, Batık Şehir kayboldu 05 Temmuz 2023 Çarşamba Saat: 15:47 Güncelleme: 05 Temmuz 2023 Çarşamba 15:47 Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü'nde su seviyesinin yükselmesiyle birlikte Batık Şehir sular altında kaldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64a5665b34423b00045eb683" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 19 yıldır kesmediği bıyıklarının uzunluğu 1 metreyi aştı 30 yıl sonra köylerine dönüp tarıma başladılar Antalya açıklarında ölü yunus bulundu Yolcu otobüsü bariyerlerde asılı kaldı Dikkat! Türkiye'de kene vakaları artışa geçti Büyük umutlarla aldığı yeni ev kabusu oldu Adana'da ''sıradan'' bir gün... Bu görüntü olay oldu! İstanbul'da güpe gündüz kadına şiddet kamerada! Memur maaş zammı ile seyyanen zam açıklandı