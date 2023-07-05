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Sular yükseldi, Batık Şehir kayboldu

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Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü'nde su seviyesinin yükselmesiyle birlikte Batık Şehir sular altında kaldı.

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