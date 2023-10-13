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Süleyman Seba’nın mezarı tahrip edildi

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Şişli’de bulunan Feriköy Mezarlığı başıboş köpeklerin meskeni haline geldi. Mezarlıkta onlarca başıboş sokak köpeği bulunurken, başta Süleyman Seba’nın kabri olmak üzere bazı kabirlerin tahribata uğradığı fark edildi.

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