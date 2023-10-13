Süleyman Seba’nın mezarı tahrip edildi

Şişli’de bulunan Feriköy Mezarlığı başıboş köpeklerin meskeni haline geldi. Mezarlıkta onlarca başıboş sokak köpeği bulunurken, başta Süleyman Seba’nın kabri olmak üzere bazı kabirlerin tahribata uğradığı fark edildi.

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