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  3. 02 Ağustos 2018 23:52

Süleyman Soylu ile Berat Albayrak Omuz Omuza Çarpıştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak omuz omuza çarpıştı.

Bilgin Pro
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