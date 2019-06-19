  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 19 Haziran 2019 11:40

Süleyman Soylu: "Selde hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi"

Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde dün meydana gelen 3 kişinin ölümü, 7 kişinin kaybolması, 4 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan selin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli afet bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. Çamlıktepe’de bir açıklama yapan Bakan Süleyman Soylu, selde hayatını kaybedenlerin sayısının 4’e yükseldiğini...

Video Galeri
Karaya oturan teknedeki 36 yolcu kısa sürede kurtarıldı
Karaya oturan teknedeki 36 yolcu kısa sürede kurtarıldı
Video Galeri
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Video Galeri
Eylem hazırlığındaki 12 PKK’lı yakalandı
Eylem hazırlığındaki 12 PKK’lı yakalandı
Video Galeri
Karganın çorba ziyafeti kamerada
Karganın çorba ziyafeti kamerada
Video Galeri
Büyük bir bölümü tamamlanan Çamlıca Kulesi havadan görüntülendi
Büyük bir bölümü tamamlanan Çamlıca Kulesi havadan görüntülendi
Video Galeri
Oğlunu bıçaklayarak öldürdü ! Sebebi şoke etti
Oğlunu bıçaklayarak öldürdü ! Sebebi şoke etti
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM