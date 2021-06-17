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  4. ''Süleyman Soylu ve Mustafa Şentop'un ne konuştuğunu öğrendim'' deyip açıkladı

''Süleyman Soylu ve Mustafa Şentop'un ne konuştuğunu öğrendim'' deyip açıkladı

Gazeteci Sevilay Yılman, Habertürk'te Ebru Baki'nin sunduğu Para Gündem programında "Süleyman Soylu ve Mustafa Şentop'un ne konuştuğunu öğrendim" dedi.

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