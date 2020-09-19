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  3. 19 Eylül 2020 09:10

''Süleyman Soylu yargılansın!''

CHP Grup Başkanvekili Özel, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda İzmir'deki cami provokasyonunun ardından CHP'li Banu Özdemir'in yargılanmasına tepki göstererek "Bir kişi yargılanacaksa onun Süleyman Soylu olduğu açık" dedi.

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