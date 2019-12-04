Süleyman Soylu'dan ''kapı gibi kararla'' istifa çağrısına ilk açıklama
04 Aralık 2019 09:50
Süleyman Soylu'dan ''kapı gibi kararla'' istifa çağrısına ilk açıklama
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Menzil cemaatinin İçişleri Bakanlığı’nda kadrolaşmadığını iddia ederek, “Bir tane göstersinler bakanlığı bırakacağım” demişti. Menzil’i savunan komiserin 5 ay hapis cezası aldığını duyuran Nuri Başkapan, “Ben buradan Emniyet’te tarikat yoktur diyen İçişleri Bakanı’na sesleniyorum. Buyurun kapı gibi karar” dedi.