Anasayfa Video Galeriler Gündem Süleyman Soylu'nun acı günü Süleyman Soylu'nun acı günü 08 Ağustos 2021 Pazar Saat: 15:30 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kanser nedeniyle hayatını kaybeden amcası Hüseyin Soylu son yolculuğuna uğurlandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/610fce6f2d6888545538b6c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mardin'de toz fırtınası etkili oldu Yunanistan'ın göçmenleri ıssız adaya bıraktığı anlar kamerada Market sepetini doldurup kaçtı Mersin sağanak yağışa teslim Balıkesir'de otobüs faciası: 15 ölü, 17 yaralı Ankara'da istinat duvarı çöktü Yufka açarken 5 metre yükseklikten düştü Denizde feci olay! 46 yaşındaki kadın hayatını kaybetti Canlı yayında bomba iddia: CHP, AK Partili eski bakana adaylık teklif etti