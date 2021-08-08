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Süleyman Soylu'nun acı günü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kanser nedeniyle hayatını kaybeden amcası Hüseyin Soylu son yolculuğuna uğurlandı.

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