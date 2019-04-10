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  3. 10 Nisan 2019 10:40

Süleyman Soylu'nun Hande Fırat şaşkınlığı

Hürriyet gazetesi Ankara temsilcisi Hande Fırat'ın sergisini ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun şaşkınlığı kameralara böyle yansıdı.

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Nişantaşı’nda binanın çatısına tırmanan gençlerin tehlikeli oyunu kamerada
Nişantaşı’nda binanın çatısına tırmanan gençlerin tehlikeli oyunu kamerada
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Bu köyde her 4 kişiden birisi doktor
Bu köyde her 4 kişiden birisi doktor
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Hırsızın kokoreç keyfi
Hırsızın kokoreç keyfi
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İhbar üzerine gitti sürprizle karşılandı
İhbar üzerine gitti sürprizle karşılandı
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Çek dolu çantayı böyle çaldılar
Çek dolu çantayı böyle çaldılar
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