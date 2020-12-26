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  3. 26 Aralık 2020 11:35

''Süleyman Soylu'nun tek ayağı MHP'de''

Gazeteci İsmail Saymaz, Zafer Arapkirli'ye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili dikkat çeken iddialarda bulundu. Saymaz; Soylu için, "Mehmet Ağar'ın da ötesine geçecek bir milliyetçi hat oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

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