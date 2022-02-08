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  4. Süliet katliamına İBB ''dur'' dedi! O inşaat mühürlendi

Süliet katliamına İBB ''dur'' dedi! O inşaat mühürlendi

İstanbul'da tarihi Süleymaniye Camii'nin silüetini bozduğu gerekçesiyle tartışmalara neden olan inşaat, İBB tarafından mühürlendi.

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