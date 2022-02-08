Anasayfa Video Galeriler Gündem Süliet katliamına İBB ''dur'' dedi! O inşaat mühürlendi Süliet katliamına İBB ''dur'' dedi! O inşaat mühürlendi 08 Şubat 2022 Salı Saat: 18:05 İstanbul'da tarihi Süleymaniye Camii'nin silüetini bozduğu gerekçesiyle tartışmalara neden olan inşaat, İBB tarafından mühürlendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/620286b7148193048d179233" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bilim Kurulu üyesi açıkladı: İşte TURKOVAC'ın yan etkileri AK Partili isme göre elektrik faturaları ''abartılıyor''muş! Giresun Üniversitesi'nde korkutan yangın Tanju Özcan bombayı patlattı: ''11 milletvekili istifa etsin, bu iş bitsin'' 2 milyon İstanbullunun elektriği çöpten üretilecek Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde ''kesik baş'' sahnesi olay oldu İstanbul'da 5 katlı binadaki patlama anı kamerada İstanbul'daki korkutan ''gizemli'' çığlıkların sebebi bulundu İstanbul'da 3 milyon dolarlık akıl almaz dolandırıcılık