Süliet katliamına İBB ''dur'' dedi! O inşaat mühürlendi

İstanbul'da tarihi Süleymaniye Camii'nin silüetini bozduğu gerekçesiyle tartışmalara neden olan inşaat, İBB tarafından mühürlendi.

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