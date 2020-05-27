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  3. 27 Mayıs 2020 12:45

''Sultan Abdülhamid'in rüya projesi'' tamamlanıyor!

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde, 'Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid'in rüya projesi' olarak bilinen Filyos Projesi'nin önemli ayaklarından Filyos Limanı inşaatının yüzde 67'si tamamlandı.

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