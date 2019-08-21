Sultan Abdulhamit Han’ın mirası yeniden hastane olacak
21 Ağustos 2019 09:50
Sultan Abdulhamit Han’ın mirası yeniden hastane olacak
Harabeye dönen Sultan Abdulhamit Han’ın yaptırdığı Hadımköy’de bulunan tarihi hastane yeniden sağlık hizmeti vermeye başlayacak. 128 yıllık hastane binası bakımsızlıktan çatısının bazı kısımları çökmüştü. Binanın valilik tarafından restore edilip Sağlık Bakanlığına teslim etmesi bekleniyor.Sultan Abdülhamit tarafından 1891 yılında Hadımköy’de yaptırılan ve askeri hastane yıllar içerisinde...