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  3. 27 Mayıs 2017 23:45

Sultanahmet'te ilk iftar

RAMAZAN ayının ilk iftarında 30 bin İstanbul’lu Sultanahmet meydanında buluştu. Fatih Belediyesinin organize ettiği iftar yemeği, geleneksel iftar top atışıyla başladı.

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Başkentte sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Başkentte sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
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Başkentte 10 araç birbirine girdi: 7 yaralı
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Tendürek'teki operasyondan sıcak görüntüler
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İçinde 20 adet el bombası bulunan sandık Karadenizde kıyıya vurdu
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Çocuklar, dünyanın ilk Çocuk Sokağı'nda iftarını açtı
Çocuklar, dünyanın ilk Çocuk Sokağı'nda iftarını açtı
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Depreme aldırış etmeden alışverişe devam ettiler
Depreme aldırış etmeden alışverişe devam ettiler