Sultanahmet’teki 15 Temmuz Sergisi turistlerden büyük ilgi görüyor
13 Temmuz 2019 14:45
Sultanahmet’teki 15 Temmuz Sergisi turistlerden büyük ilgi görüyor
15 Temmuz hain darbe girişiminde İhlas Haber Ajansı muhabirleri tarafından çekilen fotoğraflar 5 farklı şehirde, 10 sergide halkla buluşuyor. Sultanahmet Meydanındaki sergi yerli turistler kadar yabancı turistlerden de büyük ilgi görüyor. Özellikle Avrupa ülkelerinden gelenler, fotoğrafları inceleyince o gecenin dehşetinin bildiklerinden daha fazla olduğunu ifade ediyorlar. Sergiyi...