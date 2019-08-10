Sultanbeyli Belediyesi kurban satış ve kesim alanı havadan görüntülendi
10 Ağustos 2019 16:35
Sultanbeyli Belediyesi kurban satış ve kesim alanı havadan görüntülendi
Sultanbeyli Belediyesi kurban satış ve kesim alanında vatandaşlara hizmet veriyor. İstanbul’un en büyük satış ve kesim mekanlarından olan yer havadan görüntülendi. Sultanbeyli Belediyesi’ne ait kurban satış ve kesim alanı, İstanbul’un en büyük kurban satış ve kesim alanlarından biri olma özelliğine sahip. 50 dönümlük kurban satış ve kesim alanı aynı zamanda havadan görüntülendi. Satış...