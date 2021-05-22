  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Sultangazi ve Bayrampaşa'da kısıtlamaya rağmen asker eğlencesi

Sultangazi ve Bayrampaşa'da kısıtlamaya rağmen asker eğlencesi

İstanbul'un Sultangazi ve Bayrampaşa ilçelerinde, sokağa çıkma kısıtlaması ve mesafe kurallarını hiçe sayarak asker eğlencesi yapıldı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük'ten çakarlı sirenli İstanbul turu: Açıklama gecikmedi
Şanlırurfa ve Mardin'de devasa kum fırtınası etkili oldu
''Ayrancılar mini Kolombiya'' çetesine operasyon
Korkunç kaza: Anne ve kızı feci şekilde can verdi
Kısıtlama saatinde asker eğlencesi düzenlediler
Hülya Avşar'dan Çin aşısı esprisi
İletişim Başkan Yardımcısı'nın İngilizce konuştuğu video olay oldu
Marmaray'da tekme ve tokatlar konuştu
Ateşe tiner döken 2 çocuk ölümden döndü