Anasayfa Video Galeriler Gündem Sultangazi ve Bayrampaşa'da kısıtlamaya rağmen asker eğlencesi Sultangazi ve Bayrampaşa'da kısıtlamaya rağmen asker eğlencesi 22 Mayıs 2021 Cumartesi Saat: 13:11 İstanbul'un Sultangazi ve Bayrampaşa ilçelerinde, sokağa çıkma kısıtlaması ve mesafe kurallarını hiçe sayarak asker eğlencesi yapıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60a8d8ce7973433ea8581493" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük'ten çakarlı sirenli İstanbul turu: Açıklama gecikmedi Şanlırurfa ve Mardin'de devasa kum fırtınası etkili oldu ''Ayrancılar mini Kolombiya'' çetesine operasyon Korkunç kaza: Anne ve kızı feci şekilde can verdi Kısıtlama saatinde asker eğlencesi düzenlediler Hülya Avşar'dan Çin aşısı esprisi İletişim Başkan Yardımcısı'nın İngilizce konuştuğu video olay oldu Marmaray'da tekme ve tokatlar konuştu Ateşe tiner döken 2 çocuk ölümden döndü