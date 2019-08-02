Sultangazi’de 200 bin liralık pantolon hırsızlığı kamerada
02 Ağustos 2019 22:15
Sultangazi’de 200 bin liralık pantolon hırsızlığı kamerada
Sultangazi’de bir iş yerinden yaklaşık 200 bin lira değerindeki kot pantolon çalan hırsızlar kayıplara karıştı. Hırsızların demir kesme makasıyla kilitleri açarak yaptıkları soygun güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, İstanbul Sultangazi ilçesi Esentepe Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlar saat 06.30 sıralarında kot pantolon üretimi yapan iş...