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  3. 02 Ağustos 2019 22:15

Sultangazi’de 200 bin liralık pantolon hırsızlığı kamerada

Sultangazi’de bir iş yerinden yaklaşık 200 bin lira değerindeki kot pantolon çalan hırsızlar kayıplara karıştı. Hırsızların demir kesme makasıyla kilitleri açarak yaptıkları soygun güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, İstanbul Sultangazi ilçesi Esentepe Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlar saat 06.30 sıralarında kot pantolon üretimi yapan iş...

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