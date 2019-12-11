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  3. 11 Aralık 2019 10:25

Sultangazi'de çanta içinde sokağa bırakılan 15 günlük bebek bulundu

Sultangazi'de bir apartmanın önüne çanta içinde bırakılmış 15 günlük bebek bulundu.

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Ayrı yaşadığı dini nikalı eşine kurşun yağdırdı
Ayrı yaşadığı dini nikalı eşine kurşun yağdırdı
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Kayseri'de yatak üretimi yapan fabrikada yangın çıktı
Kayseri'de yatak üretimi yapan fabrikada yangın çıktı
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Adana'da şehir merkezine inen yaban domuzu, paniğe neden oldu
Adana'da şehir merkezine inen yaban domuzu, paniğe neden oldu
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Erdoğan'ın bu sözü sosyal medyayı salladı
Erdoğan'ın bu sözü sosyal medyayı salladı
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MasterChef'te eleme adayı belli oldu
MasterChef'te eleme adayı belli oldu
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a damga vuran veda sahnesi
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a damga vuran veda sahnesi
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