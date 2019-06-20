Sultangazi’de elektrik kablolarındaki patlama paniğe neden oldu
20 Haziran 2019 20:50
Sultangazi’de elektrik kablolarındaki patlama paniğe neden oldu
Sultangazi’de kopan yüksek gerilimli elektrik kablolarının patlaması paniğe neden oldu. Olay, Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi’nde bulunan sanayi bölgesinde yaşandı. İddiaya göre, sanayi bölgesinde bulunan dükkanların aşırı yüklenmesi sonucu elektrik kablosu yandı. Yanan yüksek gerilimli elektrik kablosunun kopması üzerine patlamalar yaşandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine...