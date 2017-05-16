  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 16 Mayıs 2017 00:15

Sultangazide gerginliğe polis müdahalesi

Sultangazi’de Afgan ve Suriye uyruklu kişiler ile mahalleli arasında çıkan kavgada 1 kişinin hayatını kaybetmesine tepkiler sürüyor. Mahallede eylem yaparak ateş yakan gruba, polis TOMA ile tazyikli su sıkarak müdahale etti.

Video Galeri
Sultangazi'de polis müdahalesi
Sultangazi'de polis müdahalesi
Video Galeri
İki aile arasında bıçaklı, sopalı kavga: 5 yaralı
İki aile arasında bıçaklı, sopalı kavga: 5 yaralı
Video Galeri
Muğla'daki o feci kaza kamerada!
Muğla'daki o feci kaza kamerada!
Video Galeri
ATMden para çekmek için yardım isteyen yaşlı kadını dolandırdılar
ATMden para çekmek için yardım isteyen yaşlı kadını dolandırdılar
Video Galeri
Bebeğini poşet içinde sokağa atan anne tutuklandı
Bebeğini poşet içinde sokağa atan anne tutuklandı
Video Galeri
Bahçeşehirli öğrenciler dili İngilizce olan turnuvada ikna güçlerini yarıştırdı
Bahçeşehirli öğrenciler dili İngilizce olan turnuvada ikna güçlerini yarıştırdı