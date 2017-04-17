  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 17 Nisan 2017 18:50

Sultangazide korkutan çatı yangını

Sultangazi’de 3 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Vatandaşların sokağa döküldüğü yangında küçük çaplı patlamalar yaşandı.

Video Galeri
ABDde canlı yayında cinayet
ABDde canlı yayında cinayet
Video Galeri
Lizbonda süpermarket otoparkına uçak düştü
Lizbonda süpermarket otoparkına uçak düştü
Video Galeri
Çelik para kasasını böyle çaldılar
Çelik para kasasını böyle çaldılar
Video Galeri
Samsunda garaj inşaatı çöktü: 3 ölü
Samsunda garaj inşaatı çöktü: 3 ölü
Video Galeri
Nargilede uyuşturucu olduğu kokusundan anlaşılabiliyor
Nargilede uyuşturucu olduğu kokusundan anlaşılabiliyor
Video Galeri
Erdoğan, Fatih Sultan Mehmetin kabrinde Kuran-ı Kerim okudu
Erdoğan, Fatih Sultan Mehmetin kabrinde Kuran-ı Kerim okudu