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  3. 19 Aralık 2019 16:15

Sultangazi'de liselilerin kavgası kanlı bitti

İstanbul Sultangazi'de lise öğrencisi genç okul çıkışında "yan baktın" kavgasında bir başka lise öğrencisi tarafından bıçaklandı. Bıçaklanan genç hastanede hayatını kaybetti.

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