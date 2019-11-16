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  3. 16 Kasım 2019 13:20

Sultangazi'de markete sığınan kişiye dayak güvenlik kamerasında

Sultangazi'de bir kişi önce sığındığı markette, daha sonra da dışarı çıkarılarak feci şekilde dövüldü. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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