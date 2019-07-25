  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 25 Temmuz 2019 11:10

Sultangazi’de sokak ortasında tartıştığı komşularını bıçakladı

Sultangazi’de sokak ortasında komşularıyla tartışmaya başlayan bir şahıs, tartışmanın büyümesi üzerine komşularını bıçakladı. Biri ağır 2 kişinin yaralandığı olayda saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken olay güvenlik kameralarına yansıdı. Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi 108. Sokak’ta meydana gelen olayda iddiaya göre, aynı sokakta oturan komşular arasında tartışma...

Video Galeri
Josef de Souza İstanbul’a geldi
Josef de Souza İstanbul’a geldi
Video Galeri
Kadın hırsızların “yok artık” dedirttiği anlar kamerada
Kadın hırsızların “yok artık” dedirttiği anlar kamerada
Video Galeri
Bayern Münih, ABD’li basketbolcu Greg Monroe’yu kadrosuna kattı
Bayern Münih, ABD’li basketbolcu Greg Monroe’yu kadrosuna kattı
Video Galeri
Suriye sınırına komando sevkıyatı
Suriye sınırına komando sevkıyatı
Video Galeri
Tarihin en büyük sahte dolar operasyonunda ele geçirilenler sergilendi
Tarihin en büyük sahte dolar operasyonunda ele geçirilenler sergilendi
Video Galeri
Cumhurbaşkanı Erdoğan AYM’de yemin törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan AYM’de yemin törenine katıldı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM