Sultangazi’de sokak ortasında tartıştığı komşularını bıçakladı
25 Temmuz 2019 11:10
Sultangazi’de sokak ortasında tartıştığı komşularını bıçakladı
Sultangazi’de sokak ortasında komşularıyla tartışmaya başlayan bir şahıs, tartışmanın büyümesi üzerine komşularını bıçakladı. Biri ağır 2 kişinin yaralandığı olayda saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken olay güvenlik kameralarına yansıdı. Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi 108. Sokak’ta meydana gelen olayda iddiaya göre, aynı sokakta oturan komşular arasında tartışma...