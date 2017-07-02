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  3. 02 Temmuz 2017 18:45

Sultangazide terör operasyonu: 3 gözaltı

Sultangazi’de patlayıcı madde olduğu ihbarı üzerine polisin bir iş yerine düzenlediği operasyonda, çok sayıda malzemeye konulurken 3 kişi gözaltına alındı.

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