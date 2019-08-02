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  3. 02 Ağustos 2019 12:05

Sultangazi’deki dev kurban alanı havadan görüntülendi

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Sutangazi’de kurulan Kurban kesim ve satış alanına Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden besiciler hayvanlarını getirmeye devam ediyor. 310 çadırlık dev kurban alanı havadan görüntülendi. Sultangazi Belediyesi’nin kurduğu kurban kesim ve satış alanı Taş Ocaklarının yakınındaki yeni yerinde vatandaşları bekliyor. Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen...

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