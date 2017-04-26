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  3. 26 Nisan 2017 08:20

Sultangazideki Yürüyüş Dergisine operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sultangazi'deki Yürüyüş Dergisi'ne operasyon düzenledi. Operasyona polis helikopteri de havadan destek verdi.

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