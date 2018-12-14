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  3. 14 Aralık 2018 15:25

‘Sulu Muğla Kebabı’ için Yunanistan’dan geliyorlar

Kış aylarının en çok tercih edilen çorbalarından olan Sulu Muğla Kebabı’nın ünü Türkiye’yi aştı. Yunan turistler, Marmaris’te hizmet veren çorbacıya Sulu Muğla Kebabı içmeye geliyor. Kış aylarının vazgeçilmezidir çorbalar. Hem şifa kaynağı hem de lezzetiyle dikkat çeken çorbalardan biri de Muğla yöresine ait ‘Sulu Muğla Kebabı’. 8 saat pişen kemikli etten yapılan Sulu Muğla Kebabı’nın ünü...

Bilgin Pro
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