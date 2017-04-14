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  3. 14 Nisan 2017 20:50

Sümbül dağından karayoluna çığı düştü

Hakkari’nin 3478 rakımlı Sümbül Dağından karayoluna çığ düştü.

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Telefonda başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 3 yaralı
Telefonda başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 3 yaralı
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Bitlisi sel aldı
Bitlisi sel aldı
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AK Parti Genel Merkezi önünde intihar girişimi
AK Parti Genel Merkezi önünde intihar girişimi
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Mevsimlik işçiler Suriyelilere kucak açtı
Mevsimlik işçiler Suriyelilere kucak açtı
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Antik geleceğe tarihten bir yorum
Antik geleceğe tarihten bir yorum
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ABD 'en güçlü bombayla' vurdu!
ABD 'en güçlü bombayla' vurdu!