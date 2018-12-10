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  3. 10 Aralık 2018 10:23

Sunay Akın’dan sağlıkta şiddete tepki

Ünlü sanatçı Sunay Akın, hızla artan ve gerekli cezai yaptırım cezasını almayan sağlıkta şiddet olaylarına tepki gösterdi. Cezaların hasta sayısı kadar artırılmasını istedi.

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