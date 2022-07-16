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Sünnet düğünü kana bulandı: 3 ölü, 5 yaralı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde düzenlenen sünnet düğününde, aralarında husumet bulunan 2 aile üyeleri arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

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