Anasayfa Video Galeriler Gündem Sünnet düğünü kana bulandı: 3 ölü, 5 yaralı Sünnet düğünü kana bulandı: 3 ölü, 5 yaralı 16 Temmuz 2022 Cumartesi Saat: 09:20 Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde düzenlenen sünnet düğününde, aralarında husumet bulunan 2 aile üyeleri arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62d258a88db76402c75fd973" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ünlü markette satılan kıymanın görüntüleri şoke etti! Bağcılar Meksika'ya döndü: Uyuşturucu çeteleri arasında kalaşnikoflu çatışma Ödünç aldıkları arabayla parka uçtular: 1 ölü, 1 yaralı İzmir'de filmleri aratmayan görüntüler: Helikopter otoyola indi Mehter eşliğinde tekme tokat birbirlerine girdiler İstanbul'da Yahudi mezarlığına saldırı Petshop eziyeti sona erdi! Bugünden itibaren yasak İmamoğlu: Ben çizmemi afet sonrası değil, altyapı çalışması yaparken giyerim İstanbul'da taksiciden yolcuya dayak