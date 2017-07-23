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  3. 23 Temmuz 2017 23:46

Sünnet düğününde faciadan dönüldü

Elazığ'da bir düğün salonunda elektrik panolarının yanması sonucu dumandan 5 kişi etkilendi.

Video Galeri
İstanbulda korkutan yangın
İstanbulda korkutan yangın
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İdlibte bombalı saldırı: 12 ölü, 20 yaralı
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