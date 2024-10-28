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Sünnet hastanede bitti: Onlarca kişi hastanelik oldu

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Kocaeli'de düzenlenen sünnet düğünü sonrası 60 kişi, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastanelere başvurdu.

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