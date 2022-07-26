Anasayfa Video Galeriler Gündem Sünnet olmaktan korkan çocuk, ağaca tırmandı Sünnet olmaktan korkan çocuk, ağaca tırmandı 26 Temmuz 2022 Salı Saat: 13:55 Erzurum'un Oltu ilçesinde sünnet olmaktan korkup ağaca tırmanan Mehmet Bekteş (6), güçlükle ikna edilip hastaneye götürüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62dfc826016db47a5952f853" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Grip mi, nezle mi, Covid-19 mu ? Bilim Kurulu üyesi açıkladı Önce çarpıp, sonra soydular Savcı, polis derken... Şimdi de sahte jandarma alarmı! İstanbul'da polise hain saldırı! 1 polis yaralandı Engelli vatandaşın ''kaçak'' asansörü görenleri şaşırttı Emniyette sivil memurlar eylem başlattı İstanbul'da pitbull dehşeti! Minik çocuk ölümden döndü İstanbul'da şehir magandalarının yol verme kavgası kamerada Sokak ortasında bir çıplak skandal daha!