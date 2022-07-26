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Sünnet olmaktan korkan çocuk, ağaca tırmandı

Erzurum'un Oltu ilçesinde sünnet olmaktan korkup ağaca tırmanan Mehmet Bekteş (6), güçlükle ikna edilip hastaneye götürüldü.

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