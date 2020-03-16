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  3. 16 Mart 2020 21:15

Sunucu Burak Akkul'un koronavirüs testi pozitif çıktı

Teve2 ekranlarında program sunan Burak Akkul, eşiyle birlikte İstanbul'daki bir hastanede karantinada olduğunu duyurmuştu. Akkul, test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

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Karantinada tutulan Burak Akkul: 96 saattir test sonucum söylenmiyor; lütfen söyleyin
Karantinada tutulan Burak Akkul: 96 saattir test sonucum söylenmiyor; lütfen söyleyin
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