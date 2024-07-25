Anasayfa Video Galeriler Gündem Süper Lig'de transfer rekoru: Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin bonservisini açıkladı Süper Lig'de transfer rekoru: Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin bonservisini açıkladı 25 Temmuz 2024 Perşembe Saat: 15:27 Güncelleme: 25 Temmuz 2024 Perşembe 15:27 Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Youssef En-Nesyri, 5 yıllık sözleşme imzaladı. Faslı yıldızın bonservisi ve sözleşmenin detayları belli oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66a24499e164d692ff00c2d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kayıp kadının çürümeye başlayan cesedi TEM kenarında bulundu Suriye'den gelip Türk vatandaşı olan IŞİD'liler İzmir'de yakalandı Türkiye'nin en ucuz lokantası: Her şey 4'te 1 fiyatına satılıyor Ailesi okumasına karşı çıktı, o direndi ve... İşte azmin sonunda gelen başarı Balıkesir'de orman yangını Aracının bozulmasına sinirlendi, tamirhanede çatışma çıktı: O anlar kamerada Adana'da trafikte ''zombi kadın'' gerginliği... İstanbul'da toplu taşımaya zam İstanbul'da korkutan yangın: Karayolu dumanla kaplandı