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  4. Süper Lig'de transfer rekoru: Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin bonservisini açıkladı

Süper Lig'de transfer rekoru: Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin bonservisini açıkladı

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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Youssef En-Nesyri, 5 yıllık sözleşme imzaladı. Faslı yıldızın bonservisi ve sözleşmenin detayları belli oldu.

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