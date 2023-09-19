Anasayfa Video Galeriler Gündem Süper Lig'i karıştıracak iddia: Play-Off, Play-Out geliyor! Süper Lig'i karıştıracak iddia: Play-Off, Play-Out geliyor! 19 Eylül 2023 Salı Saat: 12:40 Güncelleme: 19 Eylül 2023 Salı 12:40 TFF’nin Süper Lig için hazırlıklarını sürdürdüğü değişiklikleri canlı yayında açıkladı. Süper Lig'te tüm dengeleri değiştirecek düzenlemeler arasında play-off ve play-out müsabakaları da var. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65096c94e9d8d254393fa7c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dilan Polat ''kötü insanlara'' bu el hareketini gönderdi Ankara’da büyük yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı İBB'ye bir 'yürüyen merdiven' sabotajı daha 2-3 kat maaşla çalıştıracak eleman bulamayınca bakı ne yaptı Bunu da gördük! Hazine avcıları ormana iş makinesiyle yol açtı Bir göl daha yok oluyor! ''Kaderine terk edildi, adeta ölümü bekliyor'' İstanbul'da ürküten manzara! Baraj gölü çöle döndü Helikopter kazasında son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı Sosyal medyada başlayan tartışma kanlı bitti