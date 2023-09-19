  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Süper Lig'i karıştıracak iddia: Play-Off, Play-Out geliyor!

Süper Lig'i karıştıracak iddia: Play-Off, Play-Out geliyor!

Güncelleme:

TFF’nin Süper Lig için hazırlıklarını sürdürdüğü değişiklikleri canlı yayında açıkladı. Süper Lig'te tüm dengeleri değiştirecek düzenlemeler arasında play-off ve play-out müsabakaları da var.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Dilan Polat ''kötü insanlara'' bu el hareketini gönderdi
Ankara’da büyük yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
İBB'ye bir 'yürüyen merdiven' sabotajı daha
2-3 kat maaşla çalıştıracak eleman bulamayınca bakı ne yaptı
Bunu da gördük! Hazine avcıları ormana iş makinesiyle yol açtı
Bir göl daha yok oluyor! ''Kaderine terk edildi, adeta ölümü bekliyor''
İstanbul'da ürküten manzara! Baraj gölü çöle döndü
Helikopter kazasında son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı
Sosyal medyada başlayan tartışma kanlı bitti