Süper Lig'i karıştıracak iddia: Play-Off, Play-Out geliyor!

TFF’nin Süper Lig için hazırlıklarını sürdürdüğü değişiklikleri canlı yayında açıkladı. Süper Lig'te tüm dengeleri değiştirecek düzenlemeler arasında play-off ve play-out müsabakaları da var.

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