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  3. 30 Aralık 2019 10:55

Süper Lig'in eski kalecisi hastanede dehşet saçtı

Hastalanan oğlunu özel hastaneye getiren Süper Lig'in eski kalecilerinden İbrahim Hasançebi, hastane çalışanlarının ücret bilgilendirmesi yaptığı sırada çılgına döndü ve hastaneyi birbirine kattı.

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